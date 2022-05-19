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Главная Новости Оборона 2022 СБУ задержала брата экс-нардепа Царева на попытке организовать диверсии: подробности
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СБУ задержала брата экс-нардепа Царева на попытке организовать диверсии: подробности

В ходе обысков у подозреваемого было обнаружено оружие и боеприпасы

сегодня, 15:08
Автор:

Денис
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СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсии в восточных регионах. Об этом сообщается на официальной странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook. 

СБУ задержала брата экс-нардепа Царева на попытке организовать диверсии: подробности

СБУ. Фото из открытых источников

Так, по данным СБУ, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "новороссии" и приспешника беглого президента януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

"После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно –  кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации", — сообщает СБУ. 

Сотрудники СБУ выяснили, что когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

Сообщается, что СБУ установила за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратила неизбежные негативные последствия.

"В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России", — пишет СБУ.

В настоящий момент мужчине объявлено подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса Украины. Планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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