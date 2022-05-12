logo

BTC/USD

27879.64

ETH/USD

1898.33

LTC/USD

60.30

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 СБУ предотвратила теракт на объекте массового скопления людей в Запорожье
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ предотвратила теракт на объекте массового скопления людей в Запорожье

Отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления

сегодня, 12:03
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который готовил теракт в областном центре. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

СБУ предотвратила теракт на объекте массового скопления людей в Запорожье

СБУ. Фото из открытых источников

Как сообщают правоохранители, житель города Днепр 1966 года рождения хотел посеять хаос и панику в городе Запорожье. Для этого мужчина спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

"Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в его полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", — СБУ.

К счастью, сотрудникам СБУ удалось сработать на опережение. 

"Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" жилье, а взрывчатка была обезврежена", — сообщает СБУ.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: горит частное здание. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. 

Читайте также о том, что враг активизировался – хочет выйти на админграницы сразу трех областей – Генштаб ВСУ. Москва хочет снова оккупировать Славянск. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Минздрав упростил оформление больничных листов для переселенцев за границей. В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких случаях находящиеся за рубежом украинцы могут оформить больничный дистанционно и получить государственные социальные выплаты. 

Также "Комментарии" сообщали "Сжигаем и топим русских оккупантов": десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец. Украинские воины уничтожили оккупантов и понтонную переправу. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!