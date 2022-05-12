СБУ предотвратила теракт на объекте массового скопления людей в Запорожье

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который готовил теракт в областном центре. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

СБУ. Фото из открытых источников

Как сообщают правоохранители, житель города Днепр 1966 года рождения хотел посеять хаос и панику в городе Запорожье. Для этого мужчина спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

"Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в его полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", — СБУ.

К счастью, сотрудникам СБУ удалось сработать на опережение.

"Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" жилье, а взрывчатка была обезврежена", — сообщает СБУ.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: горит частное здание. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Минздрав упростил оформление больничных листов для переселенцев за границей. В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких случаях находящиеся за рубежом украинцы могут оформить больничный дистанционно и получить государственные социальные выплаты.

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