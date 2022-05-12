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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: горит частное здание

Оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью

сегодня, 11:24
Автор:

Денис
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Российская армия продолжает обстреливать города Украины. Сегодня, 12 мая, враг нанес удар по городу Запорожье. Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: горит частное здание

Иллюстрация. Фото из открытых источников

Так, по данным ЗОГА, сегодня утром, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по городу Запорожье. 

"По предварительным данным, горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется.", информирует Запорожская областная государственная администрация. 

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: горит частное здание - фото 2

Скриншот: ЗОДА. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что горючего в Украине станет больше: в ОП рассказали, закончится ли дефицит на АЗС. Ростислав Шурма заявил, что объемы импорта уже увеличены более чем в пять раз. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что некоторые международные компании продолжают работать с РФ: кто не выполнил свои обещания. Philip Morris и дальше выплачивает зарплату своим сотрудникам в России. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что международная помощь: как работает в Польше гуманитарный хаб. Через международный хаб проходит стратегическая помощь Украине. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Банковой рассказали, почему в РФ не спешат объявлять о присоединении Херсонщины. По словам советника главы Офиса президента Украины, между ФСБ и ГУР возник конфликт в попытке поделить награбленное. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/zoda.gov.ua
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