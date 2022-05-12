Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: горит частное здание

Российская армия продолжает обстреливать города Украины. Сегодня, 12 мая, враг нанес удар по городу Запорожье. Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Иллюстрация. Фото из открытых источников

Так, по данным ЗОГА, сегодня утром, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по городу Запорожье.

"По предварительным данным, горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется.", информирует Запорожская областная государственная администрация.





Скриншот: ЗОДА.

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