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"С жертвами среди мирного населения": россия готовит ракетный удар по "ПМР" - ГУР МО

Жители непризнанной "ПМР" получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины

сегодня, 18:28
Автор:

Денис
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Оккупанты планируют ударить по так называемой "Приднестровской молдавской республике". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"С жертвами среди мирного населения": россия готовит ракетный удар по "ПМР" - ГУР МО

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Так, по данным ГУР МО, россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения. 

"Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР"", — сообщают наши разведчики. 

”С жертвами среди мирного населения”: россия готовит ракетный удар по ”ПМР” - ГУР МО - фото 2

Фото: ГУР МО 

В ГУР МО Украины отмечают, что Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

"Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы.", — ГУР МО. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в оккупированном Херсоне оккупанты представили "нового главу Херсонской ОГА": подробности. "Новым председателем" стал Владимир Сальдо. 

Читайте также о том, что третий месяц полномасштабного вторжения: как война изменила Украину и РФ – чего ждать в будущем. За время полномасштабной войны против Украины цели Кремля не достигнуты, Украина продолжает давать достойный отпор агрессору. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что агрессор потерял до 90% десантников в войне против Украины: какие потери в живой силе понесли оккупанты. Потери оккупантов растут каждый день: что известно. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что россия ответила на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Лавров назвал предложение о проведении переговоров в Мариуполе "театральным жестом". 


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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