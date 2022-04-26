"С жертвами среди мирного населения": россия готовит ракетный удар по "ПМР" - ГУР МО

Оккупанты планируют ударить по так называемой "Приднестровской молдавской республике". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Так, по данным ГУР МО, россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения.

"Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР"", — сообщают наши разведчики.





Фото: ГУР МО

В ГУР МО Украины отмечают, что Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

"Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы.", — ГУР МО.

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