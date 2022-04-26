Агрессор потерял до 90% десантников в войне против Украины: какие потери в живой силе понесли оккупанты

Министерство обороны Украины подает потери врага в количестве 21 300 человек за два месяца войны. В то же время есть информация о том, что в Украине погибли около 90% лучших десантников войска россии. Советник президента Алексей Арестович говорит, что 45 тысяч десантников, 17 тыс. морской пехоты и 12 тыс. спецназа были брошены в самые горячие точки в Киевской, Харьковской областях, в Мариупольском направлении. Из них действительно 60-70% в небоеспособном состоянии: многие погибли, другие травмированы. В войне уже погибли 10 российских генералов и много полковников.



Фото Генеральный штаб ВСУ

Наибольшие потери среди русских войск – это военные из Бурятии, Кавказа, Дагестана, кадыровцев тоже немало. Из 10 полевых армий рф, три не существует физически, две в небоеспособном состоянии. Улучшить ситуацию мобилизация им не помогает, ведь среди "новеньких" тоже десятки тысяч уже не способных воевать – погибших или травмированных. К тому же мобилизация мужчин с оккупированных территорий и заключенных из Чечни – это еще одно военное преступление россии.



Арестович говорит, что предупреждал рф о том, что ее армия станет небоеспособной на 10-15 лет после войны в Украине. Ведь ВСУ уже уничтожили 952 танка, захватили около 250 танков, а для того, чтобы их снова сделать, россии нужно несколько лет при условии наличия финансирования, комплектующих из-за рубежа. К примеру, Уралвагонзавод может в год выпустить лишь 60 танков, задействовав все мощности.

Кроме того, украинцы уже уничтожили восемь авиационных полков (187 самолетов) и семь вертолетных (154 вертолета). Агрессор уже выпустил по нашей территории более 1500 ракет. Ежедневно потери оккупантов в технике и живой силе возрастают. По подсчетам, на 25 апреля, россия потеряла в Украине тяжелой техники новых образцов по меньшей мере более чем на 5,3 млрд долларов.



Военный эксперт Олег Жданов говорит, что у России действительно есть проблемы с армией. К примеру, в то время как она хвасталась спутниковой системой для навигации войск ГЛОНАСС, ее армия пошла в наступление с картами и беспилотниками. А ГЛОНАСС так и не заработала. Оккупанты не имеют на поле боя средств спутниковой связи. В то время как Украина стала второй страной в мире страной с доступом к Starlink.

Как сообщал портал, угроза украинским АЭС от оккупантов до сих пор сохраняется.

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