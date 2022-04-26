Россия ответила на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

Министерство иностранных дел России отреагировало на предложение Украины о проведении переговоров в Мариуполе. Россия отклонила предложение, назвав его "театральным жестом". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Лавров - фото из открытых источников

Согласно информации издания, глава МИД РФ Лавров, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, сообщил, что со стороны Украины это "театральный жест", а украинцы таким способом "хотели еще одну какую-то слезную сцену поставить".

Глава российского МИД также повторил, что РФ до сих пор ждет от президента Украины Владимира Зеленского ответа на предложения, которые были якобы переданы Киеву еще более недели назад.

"Если речь идет о серьезной настроенности на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", — заявил Лавров.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы оккупации новых территорий Украины, а не только всех Донецкой и Луганской областей, как сообщалось еще ранее.

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