Оккупанты утратили контроль над еще одним населенным пунктом

Украинские военные провели еще одно успешное наступательное действие. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на Слобожанском направлении по состоянию на 18:00 (7мая). Сообщается, что противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

"Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва. Совершал обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино", — сообщает Генштаб ВСУ.

Как стало известно, в результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.

В свою очередь противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Международную организацию "Врачи без границ" просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя. Оккупанты не позволяют вывозить раненых защитников города из металлургического комбината "Азовсталь".

Сайт "Комментарии" информировал о том, что украинская паляница попала в клип американских рэперов Дрейка и Future (ВИДЕО). Хлеб с гербом Украины появлялся в видеоработе несколько раз.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что блокируют соцсети и калечат людей: оккупанты терроризируют жителей Луганской области. Оккупанты похищают местных жителей и ради развлечения бьют.

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