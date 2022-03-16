Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Бердичеву в Житомирской области: есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 16 марта нанесли ракетный удар по городу Бердичев в Житомирской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Телеграмм-канале.

Разрушенное здание в Бердичеве – МВД Украины

МВД Украины сообщает, что в результате атаки российских захватчиков два человека получили травмы. Также отмечается, что постройки значительно повреждены.

"Полицейские Бердичевского райотдела работают на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара", – сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", цифровые паспорта вернулись в приложение "Дія" . Отмечается, что цифровой паспорт в "Дії" можно использовать в Украине так же, как бумажный или пластиковый. В "Дії" отмечают, что с электронным паспортом можно проходить блокпосты и показывать паспорт в приложении полиции.

Также "Комментарии" писали, что украинцам с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия полисов "Зеленая карта". Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Связаться с агентами компаний украинцы могут на пограничных пунктах с польской стороны.

Читайте на портале "Комментарии": по данным СВ ВСУ 15 марта в небе над Одесской областью были сбиты два истребителя противника. Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают уничтожать оккупантов.

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