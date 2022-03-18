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Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Житомирщине (ФОТО)

Оккупационные войска обстреляли Житомирскую область

сегодня, 13:30
Автор:

Карина Ожерельева
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В течение двух дней российские оккупанты обстреливают Коростеновский район Житомирской области. В результате артиллерийских обстрелов разрушены два частных дома и повреждены еще два здания. Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Житомирщине (ФОТО)

Разрушенное в результате артиллерийских обстрелов здание в Житомирской области - ГУ ГСЧС Украины

Сообщается, что погибших и травмированных нет.

"17 марта в с. Яблоновка Коростенского района артобстрел разрушил 2 частных жилых дома и повредил еще 2 здания. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечено 1 ед. техники и 6 чел. личного состава", — сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской. области.

Также в сообщении говорится, что в селе Залесье ночью 18 марта оккупанты повредили жилой дом и хозяйственное здание. В результате обстрелов еще одно хозяйственное здание сгорело.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кулеба спрогнозировал два варианта окончания войны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал два возможных сценария окончания войны. По мнению Кулебы, мирное соглашение между Украиной и Россией является более реалистичным вариантом.

Также "Комментарии" писали, что бойцы ВСУ с помощью "Стингера" сбили Су-34 кафиров. Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении еще одного летательного аппарата оккупантов. Как стало известно, сегодня утром, 18 марта, в Киевской области был сбит вражеский истребитель-бомбардировщик.

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Источник: https://www.facebook.com/MNSZhytomyr/posts/296715235925944
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