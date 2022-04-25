Российские оккупанты безуспешно пытались развить наступление на Запорожье - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не оставляют попыток подобраться в Запорожье. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке по состоянию на 18.00 25 апреля.

Оккупанты - фото из открытых источников

"На донецком и таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не было, понес потери", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, во временно оккупированной Запорожской области, в городе Энергодар, рабочие федеральной службы безопасности России продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая. По словам журналиста-расследователя, каждый день без побед вызывает у россиян все больше вопросов, люди постепенно перестают верить в пропагандистские заявления российского руководства.

Также "Комментарии" писали, что в Мариуполе оккупанты могут применить химоружие , — разведка. В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что риск применения против гражданских и защитников Мариуполя химического оружия массового поражения очень высок. По последним данным разведки, российское командование может применить в осажденном городе химическое оружие во избежание потерь среди российских военнослужащих.

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