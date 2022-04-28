Российские офицеры расстреливают своих солдат и хотят домой: перехват разговора

Оккупанты расстреливают своих солдат, которые боятся идти в наступление на позиции наших воинов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, в руки СБУ попала переписка командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области. В ней оккупант рассказывает о том, что он расстреливает своих солдат, которые не хотят идти в наступление.

"Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", – жалуется захватчик.

Также оккупант признается, что и сам живет мечтами о возвращении домой.

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много-много, куча бл*дей было", — мечтает оккупант.

В СБУ метко подметили, что "Имея такие "семейные" ценности – неудивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информирует о том, что Зеленский сообщил финальную цель России – "это только начало". Европе следует остерегаться, ведь российский диктатор хочет нанести удар по демократии, уверен Зеленский.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что олигархи, сбежавшие от войны за границу, не смогут вернуть былое влияние, — СМИ. Журналисты считают, что некоторые олигархи объединили "приятное с полезным", скрываясь за границей как от войны, так и от уголовного преследования в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в "ДНР" испугались и отменили "парад" 9 мая: в чем причина. Пушилин считает, что "большое скопление людей" может быть обстреляно.

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