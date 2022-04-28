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Зеленский сообщил финальную цель России – "это только начало"

Европе следует остерегаться, ведь российский диктатор хочет нанести удар по демократии, уверен Зеленский

сегодня, 16:43
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не остановится только на Украине. По словам Зеленского, это понимает весь мир, поэтому наши международные партнеры помогают Украине бороться с российскими оккупантами. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины в своем телеграмме.

Зеленский сообщил финальную цель России – "это только начало"

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", – заявил президент Украины.

Также Зеленский добавил, что свободные страны имеют право самозащищаться, поэтому будут помогать Украине еще сильнее.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей , способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Также "Комментарии" писали, что генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского , после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/1409
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