В "ДНР" испугались и отменили "парад" 9 мая: в чем причина

В "ДНР" оккупантская "власть" упразднила парад Победы и шествие Бессмертного полка на 9 мая. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Медузу".

Парад 9 мая в России – фото из открытых источников

Как отметил Пушилин, соответствующее решение было принято из соображений безопасности. "Председатель" самопровозглашенной республики отметил, что во время празднования и парада "большое скопление людей" могут обстрелять.

Пушилин добавил, что соответствующее решение об отмене парада 9 мая было непросто принять.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, сколько еще в РФ кораблей, способных наносить удары по Украине. Черноморский флот РФ действительно понес потери, после потопления крейсера "Москва" и потери десантного корабля "Саратов", однако он сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям. В Великобритании отмечают, что Кремль сконцентрировал в Черноморской оперативной зоне до 20 кораблей, а также подлодки.

Также "Комментарии" писали, что генерал СБУ рассказал о встрече Зеленского, после которой произойдет перелом в войне. Оперативные поставки современного вооружения, которые имеют передовые армии стран НАТО, могут стать переломным моментом в войне России против Украины.

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