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Россия уже начала наступление на Донбасс: в ОП сообщили подробности первого этапа

Россия пытается проводить наступление на Донбассе

сегодня, 12:15 comments4357
Автор:

Карина Ожерельева
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На Донбассе уже начался первый этап наступления войск РФ, ожидается прибытие подкрепления на проведение второго этапа. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Россия уже начала наступление на Донбасс: в ОП сообщили подробности первого этапа

Российский военный - фото из открытых источников

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российская армия попытается осуществить наступление одновременно с севера и с юга.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это доезжающие с Дальнего Востока 10 БТГ (батальонно-тактических групп — ред.), последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум", — заявил Арестович во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией – "только Путин может остановить войну". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с российским председателем Путиным, ведь только он может остановить войну.

Также "Комментарии" писали, что в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны. Ближайшие две недели войны будут решающими не только потому, что будут проходить ожесточенные бои на востоке Украины, но потому что эти битвы определят дальнейшее течение боевых действий и следующую фазу войны. Оккупанты потерпели поражение на шести направлениях. Потому в Москве решили оставить все силы для достижения стратегической цели – оккупации всего Донбасса и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Читайте на портале "Комментарии": удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов.


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