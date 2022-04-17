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Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины - британская разведка

Российские военные активно ведут артиллерийские удары по украинским позициям на востоке страны

сегодня, 09:38
Автор:

Мокрик Анастасия
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Российские военные стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации. Об этом сообщается на странице Минобороны Великобритании в Twitter.

Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины - британская разведка

Война в Украине. Фото - из открытых источников

17 апреля были опубликованы данные британской разведки. По словам источника, Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины из Белоруси. В частности, на локации неподалеку Харькова и Северодонецка. 

Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны. Именно там РФ планирует возобновить наступление. 

Также отмечается, что оперативный фокус России сместился. Однако в то же время конечная цель осталась прежней -  заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, какая ситуация в Украине на 53-й день войны. В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас происходит на разных направлениях, где находятся вражеские войска. Вместе с тем В Генштабе сообщили о потерях российских войск за последние сутки. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Национальной полиции Украины рассказали, как в нашей стране можно получить разрушение на приобретение, хранение и ношения оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также издание сообщало о том, что Российская Федерация начала угрожать Финляндии за ее намерения вступить в НАТО, на что финны дали довольно саркастический ответ. Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы. Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Подробности читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ
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