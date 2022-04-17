Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины - британская разведка

Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Российские военные стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации. Об этом сообщается на странице Минобороны Великобритании в Twitter.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
17 апреля были опубликованы данные британской разведки. По словам источника, Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины из Белоруси. В частности, на локации неподалеку Харькова и Северодонецка.
Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны. Именно там РФ планирует возобновить наступление.
Также отмечается, что оперативный фокус России сместился. Однако в то же время конечная цель осталась прежней - заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости