Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины - британская разведка

Российские военные стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации. Об этом сообщается на странице Минобороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

17 апреля были опубликованы данные британской разведки. По словам источника, Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины из Белоруси. В частности, на локации неподалеку Харькова и Северодонецка.

Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны. Именно там РФ планирует возобновить наступление.

Также отмечается, что оперативный фокус России сместился. Однако в то же время конечная цель осталась прежней - заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, какая ситуация в Украине на 53-й день войны . В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас происходит на разных направлениях, где находятся вражеские войска. Вместе с тем В Генштабе сообщили о потерях российских войск за последние сутки.









Также издание сообщало о том, что Российская Федерация начала угрожать Финляндии за ее намерения вступить в НАТО, на что финны дали довольно саркастический ответ. Финляндия потроллила Россию и направила к границе тракторы. Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Подробности читайте в материале на нашем сайте

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