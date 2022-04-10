Россия привлекает боевиков в Приднестровье для войны в Украине - разведка Британии

Из-за значительных потерь российской армии РФ стремится пополнить численность личного состава, привлекая к войне уволенных с военной службы с 2012 года. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствует утренний отчет британской разведки в Твиттере.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Согласно отчету британской разведки, Россия из-за значительных потерь в войне против Украины пытается увеличить боевую мощь. Попытки России включают не только вовлечение в боевые действия всех уволенных с военной службы с 2012 года, но и вербовку боевиков из непризнанного приднестровского региона Молдовы.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией — "только Путин может остановить войну". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с российским председателем Путиным, ведь только он может остановить войну.

Также "Комментарии" писали, что в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны . Ближайшие две недели войны будут решающими не только потому, что будут проходить ожесточенные бои на востоке Украины, но потому что эти битвы определят дальнейшее течение боевых действий и следующую фазу войны. Оккупанты потерпели поражение на шести направлениях. Потому в Москве решили оставить все силы для достижения стратегической цели – оккупации всего Донбасса и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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