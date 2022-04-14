Россия перешла к плану "Б": кремль планирует создать "сталинградскую историю"

Российские оккупанты меняют свою тактику в войне против Украины из-за постоянных проигрышей. Они нуждаются в какой-либо "победе", поэтому перешли к плану "Б". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк - фото из открытых источников

Как отметил Подоляк, раньше у России не было конкретных планов, кроме чепухи о "возьмем за 72 часа". Сейчас россияне сосредоточивают свои силы на некоторых направлениях, в частности на Донбассе, чтобы одержать хоть какие-то победы. Однако, по словам Подоляка, вооруженные силы Украины к этому готовы.

"Они концентрируются на Донбассе, на Востоке, на Юге и хотят создать там "сталинградскую историю" для того, чтобы одержать определенные победы, чтобы хоть что-нибудь продать у себя на внутреннем рынке", — отметил Подоляк в эфире телемарафона.

Также Подоляк добавил, что у России до сих пор много ресурсов, поэтому расслабляться рано. Пока россия не так сильно страдает от санкций, чтобы прекратить вложение денег в войну. Подоляк подчеркнул, что Украина хочет, чтобы партнеры вводили более жесткие ограничения против России.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. В Кремле не скрывают раздражение от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова взыскать ядерное оружие к Балтике. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.

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