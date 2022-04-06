Россия изменила планы войны: в целях полный захват трех областей Украины

Российские кафиры продолжают подготовку к наступлению на Востоке и Юге Украины с целью захвата территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было сделано в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Российские оккупанты - фото из открытых источников

Согласно сведению Генштаба, российские оккупанты ведут подготовку к наступательной операции на Донбассе, чтобы установить контроль над Донецкой и Луганской областями.

Генштаб сообщает, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на наступательных действиях, поскольку стремятся прорвать оборону подразделений Объединенных сил на Донецком направлении. Также оккупанты пытаются взять под свой контроль город Мариуполь.

"Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей", — говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Есть показания, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ. Украинских мужчин переодели в военную форму и вынуждают участвовать в пропагандистских видеороликах.

Также "Комментарии" писали, что России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН.

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