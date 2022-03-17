Резников приравнял Кремль к Гитлеру и раскрыл главную цель агрессора в войне

После того, как Россия провалила тактику блицкрига, она перешла к тактике террора – с убийствами мирных жителей и массовыми разрушениями. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на внеочередном заседании Североатлантического совета. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Алексей Резников - фото из открытых источников

"Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века. Это не метафора и не преувеличение", – заявил министр обороны Украины.

Резников отметил, что за время войны российские оккупанты уже убили 103 ребенка, а искалечили – более 100. За три недели войны враг убил почти 3 тысячи мирных жителей.

Во время выступления на внеочередном заседании Североатлантического совета министр обороны подчеркнул, что главная цель России – уничтожение Украины. Также Резников добавил, что воюя с Украиной, враг воюет со всем миром.

"Война против Украины – это война против мира. Пожелав уничтожить Украину, Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы – ценностей, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями. В полях и городах Украины люди, наши люди борются против зверей в машинах", — заявил Резников.

Как сообщали "Комментарии", в Пентагоне рассказали, почему РФ может отказаться от продолжения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Житомирской области с начала войны российские захватчики нанесли 57 авиадур. За время войны российские кафиры убили 43 человека в Житомирской области. По словам главы Житомирской ОВА, российские кафиры разрушили и повредили более 200 зданий.

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