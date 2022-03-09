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Разведка США сообщила, сколько Россия потеряла военной техники в течение войны

Российские военные стремительно теряют технику в Украине

сегодня, 13:10 comments12576
Автор:

Карина Ожерельева
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По данным разведки США, российская армия потеряла от 8% до 10% военной техники, которая использовалась при вторжении в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Разведка США сообщила, сколько Россия потеряла военной техники в течение войны

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

По оценкам США, от 8% до 10% военных активов России, которые использовались для вторжения в Украину, уничтожены или пока не работают. Такие данные сообщил американский чиновник, ознакомленный с последними данными разведки.

Среди утраченной техники, в частности, самолеты, танки, потерянная артиллерия и другие военные средства. Это почти вдвое больше потерь, о которых CNN писал на прошлой неделе. Тогда, по оценкам разведки, Россия потеряла от 3 до 5% своей военной техники.

Что касается потерь РФ в личном составе, то, по данным Генерального штаба ВСУ, всего Россия потеряла более 12 тысяч человек.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.

Также "Комментарии" писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1967175-rosiyski-viyskovi-strimko-vtrachayut-tekhniku-v-ukrayini-cnn
Теги:
comments

Обсуждения

ы

сегодня, 16:40

Так розбиваємо танки кацяпофашистів, що аж башню зриває, а huilu голову зірвемо. Смерть москальським фашистам. Слава Україні і українським воїнам.

Соня

сегодня, 14:16

Путин мстит за своё международное погоняло, особенно Харькову, откуда оно походит. Амбиции сумасшедшего.

николай

сегодня, 14:00

мотив генералов россии-увидеть Харьков и умереть

иван

сегодня, 13:49

Сила духа , ненависть к врагу плюс международная поддержка - залог победы над пропутинской рассеей . . .Слава Украине !

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