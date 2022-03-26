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Путинский режим может отправить срочников на войну в Украину - Арестович

Арестович обратился к российским матерям

сегодня, 14:25
Автор:

Денис
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Через несколько дней в России стартует кампания по призыву срочников на службу в вооруженные силы. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга. 

Путинский режим может отправить срочников на войну в Украину - Арестович

Армия РФ

Уже 1 апреля в России начнется призыв срочников. Алексей Арестович, ссылаясь на данные наших разведчиков отмечает, что в РФ наблюдается резкое падение доли контрактников в подразделениях вооруженных сил, росгвардии и т.д. 

"Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Мамы России подумайте, нужно ли вам это и если не нужно прибегайте к соответствующим действиям. Уберегите своих сыновей. Им не за что умирать в Украине. Это война не нужна российскому народу, она нужна только путинскому режиму", — отметил Арестович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России заявили, что что война продолжится, пока Украина не станет "нормальным соседом". Об этом говорит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

Читайте также о том, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что оккупанты снимают технику с "консервации", но она разворована: командир танкового полка РФ покончил жизнь самоубийством. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в зоне ООС нашим военным удалось отбить несколько атак противника за прошедшие сутки. За это время наши защитники уничтожили десятки оккупантов, а также их технику. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что наши воины взяли в плен снайпера оккупантов. Известно, что женщина поддерживала боевиков ОРДЛО и её счету много жертв. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vKHOIDYvNgg
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