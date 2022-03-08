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Противотанкисты ВСУ показали, как уничтожают врага (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

8 марта 2022, 17:32 comments2373
Автор:

Денис
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Украинские защитники показали, как уничтожают технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Противотанкисты ВСУ показали, как уничтожают врага (ВИДЕО)

ВСУ

Военные опубликовали видеоролик, на котором запечатлена работа противотанкистов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям!". — отмечают в Сухопутных войсках ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США предлагают частично закрыть небо в Украине: что известно. Американцы стремятся защитить зеленые коридоры от обстрелов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что под Киевом уничтожили целую группировку оккупантовОб уничтожении российской группировки сообщил волонтер. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том что  в Мариуполе от обезвоживания умерла 6-летняя девочка. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не мог выбраться самостоятельно. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

"Комментарии" ранее сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу. Зеленский дал интервью американской телекомпании. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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