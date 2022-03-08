Противотанкисты ВСУ показали, как уничтожают врага (ВИДЕО)

Украинские защитники показали, как уничтожают технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

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Военные опубликовали видеоролик, на котором запечатлена работа противотанкистов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям!". — отмечают в Сухопутных войсках ВСУ.

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