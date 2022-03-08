Под Киевом уничтожили целую группировку оккупантов (ФОТО)

Украинским защитникам из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Киевской области удалось уничтожить группу российских оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост волонтера Юрия Москаленко в Facebook.

Уничтоженная российская группировка - Фейсбук-страница Юрия Москаленко

"Героический 4-й батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев прямо под Киевом послал к гиве и мотороле целую группировку оккупантов", — заявил Москаленко.

Также Москаленко отметил, что на девятом году войны у нас самая профессиональная, способная на выполнение любых задач, и самая мотивированная армия мира.

Как сообщали ранее "Комментарии", РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.

Также "Комментарии" писали, почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже на второй день войны. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной о войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину.

Читайте на портале "Комментарии": ряд стран Евросоюза отказались предоставлять Украине статус кандидата. Эти государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

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