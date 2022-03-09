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"Простите, украинцы": оккупанты убегают в леса и оставляют записки (ФОТО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

9 марта 2022, 18:40
Автор:

Денис
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Российские военные теряют боеспособность и спасаются бегством. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север". 

"Простите, украинцы": оккупанты убегают в леса и оставляют записки (ФОТО)

Facebook/Оперативне командування "Північ"

""Асвабадители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все русские солдаты и офицеры, которые убегают по лесам, теперь читают наши листовки, как правильно сдаться в плен", — отмечается в посте. 

На опубликованных фотографиях можно увидеть записки, оставленные вражескими солдатами. В них оккупанты пишут следующее: "Извините, украинцы. Мы тоже – против войны. Мы вас любим".

”Простите, украинцы”: оккупанты убегают в леса и оставляют записки (ФОТО) - фото 2

”Простите, украинцы”: оккупанты убегают в леса и оставляют записки (ФОТО) - фото 3

Фото: Оперативное командование север.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ЕС уже на этой неделе планирует признать Украину членом европейской семьи: подробности. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что оставленный командирами в лесу российский военный сжег свой БТР и сдался с оружием. Старший лейтенант Никаноров Фома Александрович рассказал о том, как он с другими был покинут командирами. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что враг готовит очередную попытку взять Киев: в Генштабе ВСУ сообщили детали. Генштаб ВСУ предоставил оперативную информацию по состоянию на 21:00 09.03.2022. Читайте об этом в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Чернигове есть проблемы с водоснабжением и теплом: что происходит в городе. Областной центр находится на автономном электроснабжении, отметил мэр. 


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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2095011700679617
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