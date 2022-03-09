"Простите, украинцы": оккупанты убегают в леса и оставляют записки (ФОТО)

Российские военные теряют боеспособность и спасаются бегством. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север".

Facebook/Оперативне командування "Північ"

""Асвабадители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все русские солдаты и офицеры, которые убегают по лесам, теперь читают наши листовки, как правильно сдаться в плен", — отмечается в посте.

На опубликованных фотографиях можно увидеть записки, оставленные вражескими солдатами. В них оккупанты пишут следующее: "Извините, украинцы. Мы тоже – против войны. Мы вас любим".









Фото: Оперативное командование север.

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