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Главная Новости Оборона 2022 "Показали, кто хозяин на улицах Мариуполя": танкисты "Азова" уничтожают бронетехнику оккупантов (ВИДЕО)
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"Показали, кто хозяин на улицах Мариуполя": танкисты "Азова" уничтожают бронетехнику оккупантов (ВИДЕО)

Защитники Мариуполя дают достойный отпор врагу

сегодня, 16:07 comments1443
Автор:

Денис
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Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться за город и уничтожают живую силу и бронетехнику оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов — Мариуполь".

"Показали, кто хозяин на улицах Мариуполя": танкисты "Азова" уничтожают бронетехнику оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Вчера вечером, 22 марта, наши защитники опубликовали видео работы украинских танкистов. 

"Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники. Азовские танкисты показали врагу кто хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад", — сообщается в Telegram-канале "Азов -Мариуполь". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора. Эксперты рассказали, почему не все бизнесмены покинули рынок россии и к чему это может привести. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Белорусские военные готовы заочно сдаваться в плен – связываются с украинской властью. Украинские Вооруженные Силы готовы к любому ходу событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что на Банковой объяснили, почему переговоры Украины и РФ идут тяжело. Переговоры проходят постоянно в онлайн-формате.  Отмечается, что имеет ряд принципиальных позиций и не готова по ним уступать. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что оказались в "котле": ВСУ взяли в кольцо оккупантов в Буче, Гостомеле и Ирпене. Буча, Ирпень и Гостомель взяты в кольцо ВСУ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/polkazov
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