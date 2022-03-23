"Показали, кто хозяин на улицах Мариуполя": танкисты "Азова" уничтожают бронетехнику оккупантов (ВИДЕО)

Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться за город и уничтожают живую силу и бронетехнику оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азов — Мариуполь".

ВСУ

Вчера вечером, 22 марта, наши защитники опубликовали видео работы украинских танкистов.

"Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники. Азовские танкисты показали врагу кто хозяин на улицах Мариуполя и отправили оккупантов в ад", — сообщается в Telegram-канале "Азов -Мариуполь".

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