Оказались в "котле": ВСУ взяли в кольцо оккупантов в Буче, Гостомеле и Ирпене

Оккупанты в Буче, Гостомеле и Ирпене взяты в кольцо Вооруженными силами Украины. Об этом сообщат "Комментарии" со ссылкой на заявление Бучанского городского совета на официальной странице в Фейсбуке.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Бучанский городской совет также отмечает, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины до сих пор под обстрелами врага. В ночь на 23 марта оккупанты обстреляли Шпитьки, в результате чего загорелся пожар. Также продолжаются бои на Житомирской трассе. В Немышаевском обществе люди остались без воды, продуктов, лекарств. Также там нет газа, света и связи.

Многие населенные пункты остались в оккупации, приближающей их к гуманитарной катастрофе.

"У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. В частности, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка. Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянского общества оккупированы. Села без связи. Российские оккупанты врываются в дома, мародерят, отстреливают собак, скот режут на мясо", — говорится в сообщении Бучанского городского совета.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ОП просят партнеров сделать четыре шага, чтобы помочь победить Россию. Если у западных партнеров Украины есть политическая воля, они могут изменить ход войны в Украине. Для этого союзникам Украины нужно сделать всего четыре шага.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты понесли существенные потери в Запорожской области. Как стало известно, наши защитники уничтожили десятки оккупантов и несколько взяли в плен.

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