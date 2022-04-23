logo

BTC/USD

39840.32

ETH/USD

2961.61

LTC/USD

106.40

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 "Подонки вонючие. Других нет слов": Зеленский прокомментировал обстрел Одессы оккупантами
commentss НОВОСТИ Все новости

"Подонки вонючие. Других нет слов": Зеленский прокомментировал обстрел Одессы оккупантами

В ходе беседы с прессой, президент прокомментировал сегодняшние циничные обстрелы мирной Одессы со стороны российских оккупантов

сегодня, 21:25
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами в киевском метрополитене. Трансляцию мероприятия показали во время круглосуточного телемарафона. 

"Подонки вонючие. Других нет слов": Зеленский прокомментировал обстрел Одессы оккупантами

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ответ на вопрос журналиста о возможности переговоров с РФ в Турции, Зеленский упомянул о взрывах в Одессе. Президент отметил, что сегодня, перед большим и светлым праздником, российские военные обстреляли Одессу. По городу было выпущено семь ракет. Две из них были сбиты. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. В результате есть погибшие и пострадавшие. В числе погибших трехмесячный ребенок. 

"Восемь людей, на этот момент, скончалось. Еще 18 или 20 человек ранены. Умер трехмесячный ребенок. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку был месяц. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов", — сказал Зеленский. 

Далее президент подчеркнул, что нужны предметные встречи, потому как "греться на солнце с этими подонками удовольствия нет". 

"Мы должны говорить, пока не закончится эта война. Должны цепляться за каждую возможность, чтобы больше таких трехмесячных детей не было. Просто какой-то ужас, — добавил Зеленский. — И в эти же дни. То есть, вообще на все наплевать. От какого они Бога? О чем они говорят? Какой их мир, какой христианский мир? Средневековье. Сил нет. Просто семь ракет на Одессу. Их любимую Одессу, в которую они любили приезжать. Они говорят "у вас так вкусно готовят". Пожрать им хочется. Подонки". 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что во время пресс-конференции Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как поступит Украина, если оккупанты решат провозгласить так называемую "ХНР".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%A2%D0%91
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!