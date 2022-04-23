"Подонки вонючие. Других нет слов": Зеленский прокомментировал обстрел Одессы оккупантами

Сегодня, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами в киевском метрополитене. Трансляцию мероприятия показали во время круглосуточного телемарафона.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ответ на вопрос журналиста о возможности переговоров с РФ в Турции, Зеленский упомянул о взрывах в Одессе. Президент отметил, что сегодня, перед большим и светлым праздником, российские военные обстреляли Одессу. По городу было выпущено семь ракет. Две из них были сбиты. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. В результате есть погибшие и пострадавшие. В числе погибших трехмесячный ребенок.

"Восемь людей, на этот момент, скончалось. Еще 18 или 20 человек ранены. Умер трехмесячный ребенок. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку был месяц. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов", — сказал Зеленский.

Далее президент подчеркнул, что нужны предметные встречи, потому как "греться на солнце с этими подонками удовольствия нет".

"Мы должны говорить, пока не закончится эта война. Должны цепляться за каждую возможность, чтобы больше таких трехмесячных детей не было. Просто какой-то ужас, — добавил Зеленский. — И в эти же дни. То есть, вообще на все наплевать. От какого они Бога? О чем они говорят? Какой их мир, какой христианский мир? Средневековье. Сил нет. Просто семь ракет на Одессу. Их любимую Одессу, в которую они любили приезжать. Они говорят "у вас так вкусно готовят". Пожрать им хочется. Подонки".

как поступит Украина, если оккупанты решат провозгласить так называемую "ХНР". Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что во время пресс-конференции Владимир Зеленский ответил на вопрос о том,

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