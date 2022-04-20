Подоляк объяснил, благодаря чему будет освобожден юг Украины - "у государства есть стратегия"

Украинские власти имеют планы, как деоккупировать все населенные пункты в южных регионах Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

Подоляк - фото из открытых источников

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Коротко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позицию. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", — заявил Подоляк.

Также советник главы ОП отметил, что Украина "не забыла" о своих гражданах, которые сейчас вынуждены жить на временно оккупированных территориях юга государства.

По словам Подоляка, Офис президента владеет всей оперативной информацией о том, что там происходит.

Подоляк также отметил, что украинские представители власти "практически в онлайн режиме" наблюдают, как местные жители делают все, чтобы противостоять намерениям российских оккупантов провести фейковые референдумы или как-нибудь иначе навязать свой "русский мир".

Советник руководителя ОП подчеркнул, что даже российские оккупанты уже понимают, их в Украине никто не ждал.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно зачем оккупантам псевдореферендума в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кафиры планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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