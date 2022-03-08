Переговоры Украины и России: чего ждать, кто может уступить

Третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по разрешению конфликта завершился 7 марта без особых подвижек. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к диалогу с Москвой, но не к капитуляции. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" переговорную ситуацию и возможные уступки.

Стол переговоров украинской и российской делегаций - фото из открытых источников

Политолог Виктор Таран признался, что по состоянию на сегодня у него создается впечатление, что единственная уступка, на которую готов идти Зеленский на этих переговоров – отказ от членства Украины в НАТО.

"Об этом свидетельствуют все последние интервью-обращения и Зеленского, и лидера парламентской фракции "Слуги народа", одного из членов украинской делегации на переговорах с россиянами – Арахамии. Оба они говорят о том, что НАТО нас не защитило, что нас там не ждут, что Альянс демонстрирует свою слабость и так далее. Так что отказаться от вступления в НАТО наши власти, похоже, готовы, при условии предоставления нам неких безопасностных гарантий", – считает эксперт.

При этом он не понимает, зачем делать такие посылы. Ведь НАТО, поясняет Виктор Таран, нас не защищает не потому, что не любит нас или у него слабая армия, а потому что мы не являемся членами Альянса.

"Так что отказ от евроатлантической интеграции, которую поддерживает более 70% украинцев, это ошибка. Но мне кажется, Зеленский готов в этом плане сдавать национальные интересы Украины, – размышляет политолог. – Идти же на признание Крыма российским или ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей мы, похоже, не готовы. Достаточно ли Путину будет того, что Украина откажется от курса в НАТО? Думаю – нет. Потому что для РФ важнее, чтобы Украина отказалась от Крыма, сдала Донецкую и Луганску область, а также пошла на полную демилитаризацию. Реального же прорыва на переговорах в ближайшие неделю-полторы пока ожидать не приходится. Какие-то подвижки могут быть (и уже есть) по гуманитарным коридорам. Но не более…"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" , политический эксперт Александр Леонов поясняет:

"Нет сомнений, что переговоры необходимы. Хотя бы для того, чтобы обеспечить решение гуманитарных вопросов. Что касается ультимативных требований России, то для их удовлетворения нет ни одного аргумента".

Для такой жесткой позиции, подчеркивает эксперт, Россия не смогла выполнить ни одной стратегической задачи. Она увязла в войне – и с каждым днем приближается к политической, экономической и военной катастрофе.

"Время играет против России – и они спешат обеспечить хотя какой-нибудь для себя положительный результат. Чтобы выдать его за победу. При этом, – отмечает Александр Леонов, – судя по последним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, он готов обсуждать отказ от НАТО и нейтральный статус. Какие еще границы компромисса приемлемы для Офиса президента – сказать достаточно сложно".

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что дипломаты, безусловно, должны разговаривать. А украинская сторона – настаивать на своих позициях.

"Но существенный прорыв возможен лишь тогда, когда украинские вооруженные силы отбросят вторгшихся оккупантов назад в Россию. После этого диалог точно будет более конструктивным. Ну, а финально переговоры завершаться лишь тогда, когда мы очистим от оккупантов всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс", – делится мнением эксперт.

Он уверен, что по итогам на уступки придется идти РФ.

"У них не будет другого выхода, исходя из огромных потерь, которые они несут в Украине, а также – из патовой экономической ситуации. Сейчас Россия уже – сама подсанкционная страна мира. На нее наложили в два раза больше санкций, чем на Северную Корею. И это разлагает внутренне российское общество. Долго кормить его пропагандой о важности "операции" в Украине не удастся, – прогнозирует Сергей Быков. – Там стремительно падает покупательная способность, да и купить, даже при наличии средств (а их не будет), можно далеко не всё из того, что можно было еще недавно. Импорт фактически перекрыт, уровень жизни катится в бездну. И недолог час, когда россияне заставят свою власть идти на все уступки Украине, надеясь восстановить хоть более-менее приемлемый уровень жизни. Который еще долгие годы не вернется к тому, что был у них до открытого вторжения РФ в нашу страну".

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