Добить агрессора: что еще надо сделать, чтобы Россия была экономически уничтожена

После вторжения в Украину путинская Россия опередила Иран и стала самой подсанкционной страной мира. Причем более половины из 5 356 экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц введены за последние две недели. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" действия мирового сообщества и вероятность того, что экономическая удавка ускорит крах путинского режима.

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Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман подчеркивает, что в настоящее время по отношению к РФ применены беспрецедентные санкции, ежедневно уничтожающие российскую экономику. Беда в том, что страна-агрессор накопила значительную мощь за последние 20 лет, экспортируя нефть и газ во многие государства.

"Энергетический экспорт составляет более 50% всего экспорта РФ. Поэтому лучшее, что можно сейчас сделать, чтобы окончательно лишить агрессора любых средств для продолжения войны – это лишить его почти всех экспортных доходов", – считает экономист.

По его мнению, это вполне реально. Но для этого ЕС и США должны быстро найти новых поставщиков и выстроить новую логистику. "Всё это возможно, учитывая, что ОПЕК может поднять добычу на 15-20% в течение одной недели и предоставить миру необходимые объемы нефти, чтобы заместить поставляемую из страны-агрессора, – поясняет Олег Гетман. – Та же ситуация с природным газом. Есть необходимые дополнительные объемы в разных странах. Нужно как можно быстрее построить терминалы и начать снабжение природным газом морем. Последние заявления EC, G7, США свидетельствуют о том, что ведущие демократические государства настроены это сделать, ввести нефтяное и газовое эмбарго, и окончательно лишить РФ ресурсов для продолжения войны".

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко считает, что западные партнёры Украины ведут достаточно странную игру в отношении санкций против России.

"Тема скользкая, и я не особо верю в скорый крах экономики РФ с ценой на газ 3500-4000 уе за тысячу кубов. Самая нейтральная по вопросам санкций – Германия, а она – лидер ЕС. Это многое поясняет. К сожалению, даже SWIFT отключен не у всех банков в РФ, продолжается торговля энергоресурсами. При этом РФ – это страна с восполняемой экономикой. За счет нефти и газа они быстро станут на ноги, да ещё и сформируют резерв, с учетом текущих цен на газ, нефть", – подчеркивает Оксана Чепижко.

По ее мнению, всё, что могло сделать руководство Украины, буквально выбивая из западных партнеров санкции против РФ, оно сделало. И делает. И даже больше, чем от него ожидали.

"Но приведут ли имеющиеся санкции, а также их гипотетическое увеличение, к краху экономики РФ, сказать пока сложно. Я лично не сильно верю в это, – призналась эксперт. – По крайне мере, в краткосрочной перспективе".

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