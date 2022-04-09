logo

BTC/USD

42489.01

ETH/USD

3230.94

LTC/USD

111.92

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 От лейтенанта до подполковника: ВСУ уничтожили еще пятерых офицеров армии оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

От лейтенанта до подполковника: ВСУ уничтожили еще пятерых офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Нашим воинам удалось ликвидировать еще нескольких офицеров армии РФ

сегодня, 20:48 comments3683
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

От лейтенанта до подполковника: ВСУ уничтожили еще пятерых офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

В войне против Украины Россия продолжает терять свою живую силу и технику. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Так, по данным СтратКома ВСУ, нашим воинам удалось ликвидировать еще нескольких офицеров армии РФ, а именно:

• командира артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковника динара хаметова;

• командира парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно — штурмовой бригады майора ягидарова дениса;

• командира мотострелковой роты, старшего лейтенанта зайцева дмитрия;

• командира взвода управления ГСАДн 37 омсбр старшего лейтенанта доржиев мунко;

• лейтенанта РосГвардии максима концова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске: открыто производство. В Краматорске в результате ракетных обстрелов погибли эвакуировавшиеся граждане. 

Читайте также о том, что значительных потерях в войне: что значит новое "признание" Кремля – о чем оно говорит. Новое заявление Пескова может быть, как уловкой для Запада, так и тестирование мнения российского обывателя. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на территории Беларуси готовят новую частную военную компанию: подробности. На территории Беларуси осуществляется отбор "добровольцев". 

Также "Комментарии" писали о том, что отвел подбитый самолет от села: в бою над Житомирщиной погиб украинский летчик. Над селом Тригорье Житомирской области погиб украинский летчик, отведя от сельских домов самолет. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
Теги:
comments

Обсуждения

Віктор

сегодня, 20:21

Туда им и дорога чем больше тем меньше останется ваты.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!