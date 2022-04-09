От лейтенанта до подполковника: ВСУ уничтожили еще пятерых офицеров армии оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

В войне против Украины Россия продолжает терять свою живую силу и технику. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, по данным СтратКома ВСУ, нашим воинам удалось ликвидировать еще нескольких офицеров армии РФ, а именно:

• командира артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковника динара хаметова;

• командира парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно — штурмовой бригады майора ягидарова дениса;

• командира мотострелковой роты, старшего лейтенанта зайцева дмитрия;

• командира взвода управления ГСАДн 37 омсбр старшего лейтенанта доржиев мунко;

• лейтенанта РосГвардии максима концова.

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