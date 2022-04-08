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На территории Беларуси готовят новую частную военную компанию: подробности

На территории Беларуси осуществляется отбор "добровольцев"

сегодня, 12:53 comments3477
Автор:

Карина Ожерельева
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С территории Беларуси остается высокой вероятность ракетных и авиаударов по объектам в Украине. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6.00 8 апреля.

На территории Беларуси готовят новую частную военную компанию: подробности

На территории Беларуси готовят новую частную военную компанию – Генштаб ВСУ

Сообщается, что вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия по оперативной и боевой подготовке на полигонах по всей территории страны. Для усиления охраны украинско-белорусской границы привлечены четыре батальонных тактических групп.

Согласно информации Генштаба ВСУ, остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси.

"На территории республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни. При этом президент Франции раскритиковал соратников своего главного оппонента на предстоящих выборах президента Марин ле Пен из Национального фронта, которые проигнорировали голосование за введение санкций против России. Макарон намекнул на двойные стандарты некоторых политиков во Франции, несмотря на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в ОП рассказали, благодаря чему РФ приходится учитывать позицию Украины на переговорах. Успешные оборонные действия украинской армии во главе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным позволяют Украине вести переговоры с российской делегацией с сильной позиции, убедительно доказывая свое видение и требуя конкретных гарантий.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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