Отвел подбитый самолет от села: в бою над Житомирщиной погиб украинский летчик

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Карина Ожерельева
В воздушном бою в Житомирской области героически погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации Дмитрий Чумаченко, спасший сотни мирных украинцев ценой собственной жизни. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Фейсбуке.
Погибший герой Дмитрий Чумаченко - Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым
Представительство сообщает, что 23 марта Дмитрий отвел самолет от сельских домов на лесополосу, получив повреждение в бою с противником. Благодаря героическому поступку Дмитрия были спасены сотни жизней.
Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной. Советник главы ОП ожидает, что Запад примет решение о поставках Украине тяжелого наступательного вооружения.
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