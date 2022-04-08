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Отвел подбитый самолет от села: в бою над Житомирщиной погиб украинский летчик

Над селом Тригорье Житомирской области погиб украинский летчик, отведя от сельских домов самолет

сегодня, 12:34 comments1023
Автор:

Карина Ожерельева
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В воздушном бою в Житомирской области героически погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации Дмитрий Чумаченко, спасший сотни мирных украинцев ценой собственной жизни. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Фейсбуке.

Отвел подбитый самолет от села: в бою над Житомирщиной погиб украинский летчик

Погибший герой Дмитрий Чумаченко - Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым

"Командир авиационного звена авиационной эскадрильи 204 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою на Житомирщине над селом Тригорье", — говорится в сообщении Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Представительство сообщает, что 23 марта Дмитрий отвел самолет от сельских домов на лесополосу, получив повреждение в бою с противником. Благодаря героическому поступку Дмитрия были спасены сотни жизней.

"Он не успел [эвакуироваться], но спас сотни жизней. Отвага, героизм, бесстрашие. Пока наше небо и землю защищают такие люди, нам нечего бояться. Потому что они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог утром проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птиц. Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не дрогнул и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не погибают!" – написала жена Дмитрия.

Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной. Советник главы ОП ожидает, что Запад примет решение о поставках Украине тяжелого наступательного вооружения.


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Источник: https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/346141917559840
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