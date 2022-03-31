Оккупанты спрятали свою технику в стоге сена, но от артиллеристов ВСУ это не спасло (ВИДЕО)

Украинские военные в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и разбили замаскированную технику оккупантов. Об этом сообщает 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши воины показали, как артиллерийским огнем уничтожают противника. На опубликованном видео можно увидеть, как ВСУ наносят точные удары по позициям оккупантов, которых не спасает даже маскировка.

"Украинская артиллерия найдет даже иголку в стоге сена", — пишут наши воины.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, каким странам грозит голод из-за перебоев с поставками агропродукции из Украины. Кроме экспорта зерновых, Украина является первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

Также "Комментарии" сообщали о том, что мариупольский ад: преступление России без срока давности. После трех недель пребывания в блокированном российскими войсками Мариуполе, можно сделать выводы, почему прифронтовой город оказался в состоянии гуманитарного кризиса, а его жители выживают в нечеловеческих условиях.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что освобождены еще три населенных пункта в Херсонской области. Вооруженные силы продолжают выгонять оккупантов из Херсонской области.

Читайте также о том, что в Украине начал работать портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии против Украины. Сообщения об активах можно подать на украинском, английском и русском языках.

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