Оккупанты подготовили Херсон к сдаче - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Херсонской области.

Алексей Арестович - фото из открытых источников

Касаемо ситуации на Херсонщине Арестович сообщил, что противник там уже давно встал в оборону. Оккупанты удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую "подгрызают" наши воины. Также советник главы Офиса президента отметил, что наступательные действия со стороны нашей армии усложняются сложным рельефом местности, а именно из-за ирригационных каналов.

"Сам Херсон россияне уже подготовили к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают выход из Херсона в том числе, как среди прочих своих военных планов", — заявил Арестович.

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