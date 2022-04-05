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Оккупанты подготовили Херсон к сдаче - Арестович

Наступательные действия со стороны нашей армии в Херсонской области усложняются сложным рельефом местности

5 апреля 2022, 21:45 comments1703
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Херсонской области. 

Оккупанты подготовили Херсон к сдаче - Арестович

Алексей Арестович - фото из открытых источников

Касаемо ситуации на Херсонщине Арестович сообщил, что противник там уже давно встал в оборону. Оккупанты удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую "подгрызают" наши воины. Также советник главы Офиса президента отметил, что наступательные действия со стороны нашей армии усложняются сложным рельефом местности, а именно из-за ирригационных каналов. 

"Сам Херсон россияне уже подготовили к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают выход из Херсона в том числе, как среди прочих своих военных планов", — заявил Арестович.  

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что министра обороны Германии просят предоставить Украине танки и другое вооружение. К министру обороны Германии поступила просьба предоставить Украине вооружение. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Тернопольской области российская ракета привела к утечке химикатов: есть ли угроза жителям. Украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Полтавской области ВСУ сбили две вражеские ракетыСбитые на Полтавщине ракеты повредили электросети. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса. Зеленский сообщил, что возвращение Донбасса может нам стоить сотни тысяч человек. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nA5dPNDHYYY
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Обсуждения

sergiy

5 апреля 2022, 21:12

Для Арестовича. Херсон находится на правом берегу реки Днепр. Поэтому освобождение города Херсона может быть проведено без форсирования реки Днепр. Для дальнейшего продвижения наших войск необходимо захватить антоновский мост до того, как его подорвут кацапы при отходе. Это, на мой взгляд, задача сил специальных операций.

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