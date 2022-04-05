logo

BTC/USD

45383.73

ETH/USD

3357.45

LTC/USD

120.62

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 В Полтавской области ВСУ сбили две вражеские ракеты
commentss НОВОСТИ Все новости

В Полтавской области ВСУ сбили две вражеские ракеты

Сбитые на Полтавщине ракеты повредили электросети

5 апреля 2022, 20:23 comments1798
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На севере Полтавской области украинские военные сбили две ракеты российских оккупантов. Обломками вражеских ракет были повреждены линии электропередач, поэтому в пяти селах на Полтавщине нет света. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин на своей странице в Телеграмме.

В Полтавской области ВСУ сбили две вражеские ракеты

Ракета - фото из открытых источников

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Осколками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном отчасти", — заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По словам Дмитрия Лунина, ремонтники уже выехали, сегодня, 5 апреля, запланировано возобновление электроснабжения.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Социологи провели опрос 30-31 марта. Проанализировав результаты исследования, они подчеркнули, что уровень поддержки членства Украины в НАТО постепенно снижается. И здесь обращает на себя внимание любопытная тенденция, что в первые дни российского вторжения наблюдался скачок поддержки членства Украины в Альянсе.

Также "Комментарии" писали, что украинцы создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова. Драка проходит под народную песню "Ой в лугу красная калина".

Читайте на портале "Комментарии": ЕС вводит пятый пакет санкции против РФ в ответ на зверства в Буче: теперь под запретом. В ближайшие дни санкции должны быть проголосованы парламентами стран блока.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DMYTROLUNIN
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!