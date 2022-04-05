В Полтавской области ВСУ сбили две вражеские ракеты

На севере Полтавской области украинские военные сбили две ракеты российских оккупантов. Обломками вражеских ракет были повреждены линии электропередач, поэтому в пяти селах на Полтавщине нет света. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин на своей странице в Телеграмме.

Ракета - фото из открытых источников

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Осколками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном отчасти", — заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По словам Дмитрия Лунина, ремонтники уже выехали, сегодня, 5 апреля, запланировано возобновление электроснабжения.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Социологи провели опрос 30-31 марта. Проанализировав результаты исследования, они подчеркнули, что уровень поддержки членства Украины в НАТО постепенно снижается. И здесь обращает на себя внимание любопытная тенденция, что в первые дни российского вторжения наблюдался скачок поддержки членства Украины в Альянсе.

Также "Комментарии" писали, что украинцы создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова. Драка проходит под народную песню "Ой в лугу красная калина".

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