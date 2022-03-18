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Оккупанты "подарили" САУ нашим военным (ВИДЕО)

Оккупанты бросают свою технику

сегодня, 14:05
Автор:

Денис
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Оккупанты "подарили" САУ нашим военным (ВИДЕО)

Cкриншот из видео

Оккупанты бросают свою рабочую технику на поле боя, тем самым пополняя парк боевой техники ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Наши военные захватили еще одни "трофей". Им стала самоходная артиллерийская установка. Как отмечается в видео, техника оставлена с боекомплектом. 

"Еще один трофей. Брошенная русскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира — "Антифриз — яд"", — пишут в Генштабе ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о новом шаге навстречу украинскому бизнесу: что делает власть во время войны – и что важно сделать после. Эксперты рассказали, помогут ли предложенные правительством меры по поддержке бизнеса развитию экономики в Украине. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Житомирщине. Разрушены и повреждены несколько домов. Образовалось возгорание. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, как КНР поведет себя дальше в российско-украинской войне. Эксперты озвучили прогнозы о позиции Китая относительно войны в Украине и будущих планах коммунистического общества. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том почему Путин не вылезет из бункера и может не дожить до конца года. Эксперты рассказали, что ждет российского диктатора и его страну, которая развязала беспощадную войну в XXI веке. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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