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Главная Новости Оборона 2022 Оккупанты отправляли мирных жителей на заминированные дороги, а выживших расстреливали: среди погибших дети
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Оккупанты отправляли мирных жителей на заминированные дороги, а выживших расстреливали: среди погибших дети

Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста

сегодня, 14:14
Автор:

Денис
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В Николаевской области обнаружены бездыханные тела местных жителей, которые пытались эвакуироваться с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Оккупанты отправляли мирных жителей на заминированные дороги, а выживших расстреливали: среди погибших дети

Армия РФ

Как сообщает ОК "Юг", в ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. 

Отмечается, что повреждения техники предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва", — ОК "Юг".

Известно, что среди погибших — двое детей младшего школьного возраста. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что три месяца полномасштабной войны России против Украины: главные выводы и прогнозы. Выбили оккупантов из-под Киева, Харькова и потопили "Москву" — три месяца идет война в Украине, ВСУ продолжают держать оборону, готовясь к контрнаступлению. 

Читайте также о том, что в россии прокомментировали сроки окончания войны в Украине. Патрушев снова напомнил о целях Путина в войне. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что предупреждение Байдена во время Азиатского турне: о чем оно говорит – в чем плюс для Украины. Президент Байден дал старт Индо-Тихоокеанскому торговому соглашению. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинская ударная авиация продолжает наносить удары по оккупантам: уничтожено еще несколько десятков бронемашин. За 23 мая ВСУ уничтожили 7 воздушных целей противника.


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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