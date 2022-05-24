Оккупанты отправляли мирных жителей на заминированные дороги, а выживших расстреливали: среди погибших дети

В Николаевской области обнаружены бездыханные тела местных жителей, которые пытались эвакуироваться с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как сообщает ОК "Юг", в ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

Отмечается, что повреждения техники предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва", — ОК "Юг".

Известно, что среди погибших — двое детей младшего школьного возраста.

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