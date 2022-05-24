Украинская ударная авиация продолжает наносить удары по оккупантам: уничтожено еще несколько десятков бронемашин

Защитники Украины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как информирует Командование ВС ВСУ, за предыдущие сутки (23 мая) нашим воинам удалось уничтожить семь воздушных целей армии оккупантов, а именно:

• подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск сбили пять БПЛП "Орлан-10" и один беспилотник "Гранат";

• истребитель ВС ВСУ сбил одну крылатую ракету.

Кроме того, вчера на Изюмском и Лиманском направлениях украинская ударная авиация уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что война закончится очень быстро: насколько реалистичны предложения Зеленского, озвученные на форуме в Давосе. Президент Украины призвал мир перейти от полумер к реальным санкциям против агрессора.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Зеленский назвал санкции, которые еще не ввел мир и которые могут остановить Россию. Президент заявил, что сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила.

Также "Комментарии" сообщали о том, что РФ захлестнет тотальная безработица: Россию покидает еще один мощный инвестор. Сегодня появились данные о планах по ликвидации российского сегмента Starbucks – это масса рабочих мест.

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