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Оккупанты объявили "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Херсонщины

Оккупанты планируют провести "референдум" 1 мая

сегодня, 19:09
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты объявили "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Херсонщины

ВСУ

Сообщается, что на временно оккупированной территории Херсонщины самопровозглашенная оккупанционная власть объявила "мобилизацию" лиц мужского пола. 

Кроме того, первого мая на данной территории запланировано проведение псевтореферендума. 

"А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами", — сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о выступление Байдена о войне в Украине: главные идеи и заявления. Байден подчеркнул, что коллективное мероприятие поддерживает Украину и Путину не удастся ее оккупировать. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Зеленский объяснил, возможна ли сейчас деблокада Мариуполя военным способом. Согласно заявлению президента, деблокирование Мариуполя военным способом сейчас невозможно. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о заседании Рады: какие законопроекты поддержали депутатыСовет поддержал закон об освобождении от налогообложения за вознаграждение за переданную нашей армии пригодную для применения военную трофейную технику. Читайте об этом подробнее в нашей статье. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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