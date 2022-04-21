Оккупанты объявили "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Херсонщины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что на временно оккупированной территории Херсонщины самопровозглашенная оккупанционная власть объявила "мобилизацию" лиц мужского пола.

Кроме того, первого мая на данной территории запланировано проведение псевтореферендума.

"А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами", — сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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