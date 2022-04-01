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Оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники - разведка

Российские оккупанты берут в заложники украинских детей

1 апреля 2022, 14:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Фиксируются нередкие случаи, когда оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники - разведка

Ребенок во время войны - фото из открытых источников

"По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий — страхование колонны военной техники на марше", — говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По информации ГУР Минобороны, оккупанты используют украинских детей еще как заложников, то есть как гарантию, что местные жители не будут выдавать координаты перемещения оккупантов украинской армии.

"Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях. Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", — сообщает ГУР Минобороны.

Как сообщали ранее "Комментарии", война стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля. По данным США, санкции наносят значительный ущерб экономике России.

Также "Комментарии" писали, что МВД Украины прокомментировало взрыв на нефтебазе в Белгороде. Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, Россия будет распространять версию, как будто Белгород атаковали украинские вертолеты.


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/282783027366458
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