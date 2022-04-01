Оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники - разведка

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Карина Ожерельева
Фиксируются нередкие случаи, когда оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.
Ребенок во время войны - фото из открытых источников
По информации ГУР Минобороны, оккупанты используют украинских детей еще как заложников, то есть как гарантию, что местные жители не будут выдавать координаты перемещения оккупантов украинской армии.
Как сообщали ранее "Комментарии", война стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля. По данным США, санкции наносят значительный ущерб экономике России.
Также "Комментарии" писали, что МВД Украины прокомментировало взрыв на нефтебазе в Белгороде. Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, Россия будет распространять версию, как будто Белгород атаковали украинские вертолеты.
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