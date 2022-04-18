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Главная Новости Оборона 2022 Оккупанты бросали своих 200-х и 300-х: ВСУ освободили населённый пункт в Донецкой области (ВИДЕО)
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Оккупанты бросали своих 200-х и 300-х: ВСУ освободили населённый пункт в Донецкой области (ВИДЕО)

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

сегодня, 15:56
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и наносить по ним смертельные удары. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Оккупанты бросали своих 200-х и 300-х: ВСУ освободили населённый пункт в Донецкой области (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники из К-2 54-й ОМБр нанесли мощные удары по позициям оккупантов, которые пытались закрепиться в одном из сел в Донецкой области. Убегая от смерти, россияне (которые любят говорить, что своих не бросают) оставляли на поле боя раненых и убитых сослуживцев. 

"Орки пытались убежать от "Украинского сафари 2.0". А чтобы лучше бежалось, покидали своих 200-х и 300-х. И все равно, далеко они не убежали.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Внимание. Видео 18+.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ажиотаж с почтовой маркой: в Укрпочте раскрыли информацию о следующих выпусках. Укрпочта готовит новые патриотические марки, которые смогут приобрести украинцы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что главная украинская разведка сообщила ключевую цель кремля – "путин не отказался от своих планов". Главная цель путина – чтобы Украина не существовала как государство. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Балтийском регионе НАТО провело учения в воздухе: что известно. Страны-члены НАТО и партнеры провели военные учения в Европе. Читайте об этом подробнее в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, чего ждать на фронте и какие планы у оккупантов: рассказал Арестович. Какая ситуация на востоке Украины и как дальше будут разворачиваться события на фронтах. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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