Оккупанты бросали своих 200-х и 300-х: ВСУ освободили населённый пункт в Донецкой области (ВИДЕО)



















Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и наносить по ним смертельные удары. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники из К-2 54-й ОМБр нанесли мощные удары по позициям оккупантов, которые пытались закрепиться в одном из сел в Донецкой области. Убегая от смерти, россияне (которые любят говорить, что своих не бросают) оставляли на поле боя раненых и убитых сослуживцев.

"Орки пытались убежать от "Украинского сафари 2.0". А чтобы лучше бежалось, покидали своих 200-х и 300-х. И все равно, далеко они не убежали.", — сообщает СтратКом ВСУ.

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