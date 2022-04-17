Чего ждать на фронте и какие планы у оккупантов: рассказал Арестович

Советник президента Алексей Арестович рассказал, ждать ли нового наступления врага, что происходит на фронте и когда украинские военные смогут перейти в наступление. Также он сообщил, какая ситуация в Мариуполе и в Харькове.



Фото Генеральный штаб ВСУ

По словам Арестовича, стали более интенсивными обстрелы Харькова, бомбят город из авиации. Гуманитарные коридоры или эвакуацию не проводят из-за опасности для гражданских. Так, аналитик прогнозирует, что такая же опасность для граждан будет и в Славянске, и Краматорске. Оккупанты будут бить из тяжелого вооружения по городам, прибегая к обычной для них тактике уничтожения. А большая военная кампания – это всегда большие объемы авиационных ударов, ракетных, артиллерийских, и это все летит по мирным жителям. Поэтому харьковчанам следует быть очень осторожными.

В Харьковской области оккупанты хотят атаковать, прорвать оборону, сделать окружение наших войск. Однако там наши бригады держат оборону, а сил врага, которые там есть, не хватает для их победы, которую они запланировали.

Что касается Мариуполя, то президент постоянно проводит переговоры с международными организациями, церквями стран мира, чтобы они надавили на путинский режим и враги дали возможность сделать гуманитарные коридоры — вывезти гражданских и раненых. Однако пока российские войска не дают этого сделать.

"Вооружение идет, но не в том количестве, которое хотелось бы для деблокады Мариуполя. Мэр говорил, что бои идут не только на заводе. Поэтому российские сообщения о том, что они окружили наших и выдвинули ультиматум — это информационная борьба. Защитники Мариуполя держатся, наше командование оказывает помощь. Не обо всем можно говорить, потому что это военная операция. Война — это двусторонний процесс и не все зависит от нас и коллективного давления мира. Россияне хотят сделать показательную расправу, как они сделали в С ирии . Мы это понимаем, мы действуем. Будем надеяться, что удастся уговорить путинский режим", — говорит советник главы государства.

С другой стороны, он отметил, что в городе остаются около 100 тысяч населения, а враг начал обстреливать его тяжелыми боеприпасами — авиационными бомбами большого калибра.

Арестович подверг сомнению, что возможная десантная операция российских войск в районе порта в Мариуполе будет успешной и напомнил об "уроке Бердянска". В то же время он успокоил, что враг не будет иметь успеха в высадке десанта на юге.

Также советник президента рассказал, что в настоящее время в наступление идут последние солдаты российских резервов оперативного значения. Однако для освобождения территорий и наступления со стороны ВСУ требуется очень много тяжелого оружия, потому что наступление — это более сложный способ боевых действий.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, чего ожидать от страны-агрессора в ближайшее время – и сколь велик риск ядерной атаки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!