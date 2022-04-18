Главная украинская разведка сообщила ключевую цель кремля – "путин не отказался от своих планов"

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Карина Ожерельева
Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил планы путина по Украине. По мнению Буданова, российский президент не желает, чтобы наше государство вообще существовало. Цель путина в Украине осталась неизменной – уничтожение украинской государственности. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Буданов сделал в интервью немецкому еженедельнику Spiegel.
Кирилл Буданов - фото из открытых источников
Буданов также отметил, что российские оккупанты хотели в Украине установить в столице свое правительство и вернуть наше государство навсегда в российскую сферу.
Как сообщали ранее "Комментарии", в ГУР назвали две причины, зачем Путин приказал обстреливать территорию РФ. Российская сторона сама готовит провокации с обстрелом русских территорий. Такие сведения есть у украинской разведки. В украинской разведке знают, что в Кремле отдают приказы для таких циничных инсценировок, преследуя сразу несколько целей. Главная цель – оправдание собственной агрессии против Украины. Но есть еще несколько других целей.
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны Британии подтвердили — РФ использует против Украины такую же тактику, что в Чечне и Сирии. Желание установить полный контроль за Мариуполем создает серьезные проблемы для российского командования.
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