Главная украинская разведка сообщила ключевую цель кремля – "путин не отказался от своих планов"

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил планы путина по Украине. По мнению Буданова, российский президент не желает, чтобы наше государство вообще существовало. Цель путина в Украине осталась неизменной – уничтожение украинской государственности. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Буданов сделал в интервью немецкому еженедельнику Spiegel.

Кирилл Буданов - фото из открытых источников

"Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель, и путин не отказался от своих планов. Как бы они достигли этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики", — заявил глава ГУР.

Буданов также отметил, что российские оккупанты хотели в Украине установить в столице свое правительство и вернуть наше государство навсегда в российскую сферу.

"Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир", – сообщил Буданов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ГУР назвали две причины, зачем Путин приказал обстреливать территорию РФ. Российская сторона сама готовит провокации с обстрелом русских территорий. Такие сведения есть у украинской разведки. В украинской разведке знают, что в Кремле отдают приказы для таких циничных инсценировок, преследуя сразу несколько целей. Главная цель – оправдание собственной агрессии против Украины. Но есть еще несколько других целей.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны Британии подтвердили — РФ использует против Украины такую же тактику, что в Чечне и Сирии. Желание установить полный контроль за Мариуполем создает серьезные проблемы для российского командования.

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