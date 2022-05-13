Охотник стал добычей: украинские десантники уничтожили российский вертолет Ми-28

Защитники Украины дают достойный отпор врагу и продолжают уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, вчера, 12 мая в Луганской области воины-десантники из 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Отмечается, что данный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", – отмечают десантники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в РФ задумались об огромных потерях – боятся отправлять авиацию в Украину. По словам Главнокомандующего ВСУ, ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

Читайте также о том, что в Украине заработал портал по поиску военных архивов. На единой платформе с доступом через единое окно представлены цифровые ресурсы трех центральных государственных архивов Украины.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что РФ против мира и членства Украины в ЕС: о чем это говорит – стоит ли Киеву пересматривать свой курс. Эксперты рассказали, почему к новым заявлениям РФ не нужно относиться серьёзно и нужно продолжать выбивать оккупантов из украинской земли.

Также "Комментарии" сообщали о том, что "Чистилище" и "кладбище вертолетов": что оккупанты рассказывают родственникам о Чернобаевке (ВИДЕО). СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта со своими родственниками.

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