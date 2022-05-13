"Чистилище" и "кладбище вертолетов": что оккупанты рассказывают родственникам о Чернобаевке (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват телефонных разговоров оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Иллюстрация. Фото - Генштаб

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупанта со своими родственниками, в котором он рассказывает об украинской Чернобаевке.

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", — рассказывает оккупант своей матери.



При этом он упорно называет войну в Украине спецоперацией и пытается убедить в этом мать.

"Но женщина, в отличие от большинства россиян, прекрасно осведомлена о зверствах рашистов на нашей земле и не соглашается с сыном", — пишет СБУ.

Уже в другом разговоре с отцом захватчик рассказывает, что в результате героического сопротивления украинских защитников оккупанты потеряли большинство военной техники.

"У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили", — отмечает оккупант.

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