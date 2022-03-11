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"Один выстрел - одно попадание": ВСУ уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 11:50 comments3174
Автор:

Денис
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Украинские военные дают достойный отпор противнику и уничтожать его технику. Видео уничтожения танка оккупантов было опубликовано на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

"Один выстрел - одно попадание": ВСУ уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские военные с помощью управляемой противотанковой ракеты превратили танк оккупантов в груду металлолома. 

"Один выстрел – одно попадание. По такому принципу действуют противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского", — пишет Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Генеральном штабе Украины обновили данные о потерях российских войск: сколько оккупантов погибло за 15 дней войны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также на нашем сайте о том, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили десять самолетов РФ. Также были опубликованы фотографии одного из подбитых воздушных бортов. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Энергоатоме сообщают о заминировании побережья Каховского водохранилища: какая ситуация на станции. Запорожская атомная электростанция в Энергодаре оккупирована российскими войсками. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" писали о том, что есть, как минимум 6 пунктов, которые уравнивают путинскую Россию и гитлеровскую Германию. Путинская Россия и гитлеровская Германия – названы явные параллели. Читайте об этом на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение добровольцев для войны против Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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