"Один выстрел - одно попадание": ВСУ уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные дают достойный отпор противнику и уничтожать его технику. Видео уничтожения танка оккупантов было опубликовано на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские военные с помощью управляемой противотанковой ракеты превратили танк оккупантов в груду металлолома.

"Один выстрел – одно попадание. По такому принципу действуют противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского", — пишет Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Генеральном штабе Украины обновили данные о потерях российских войск: сколько оккупантов погибло за 15 дней войны. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Энергоатоме сообщают о заминировании побережья Каховского водохранилища: какая ситуация на станции. Запорожская атомная электростанция в Энергодаре оккупирована российскими войсками. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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