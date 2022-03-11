За сутки ВСУ уничтожили десять самолетов РФ (ФОТО)

В течении 10 марта украинские военные смогли уничтожить десять единиц воздушной техники оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сообщается, что по данным зенитных ракетных войск Воздушных Сил, поражены четыре воздушные цели противника – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории РФ.

Кроме того, по информации авиации Воздушных Сил, поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно ими являлись самолеты Су-25.

"Есть хорошая информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика Су-25 оккупантов. Один из них был сбит – "Стингером"", — Командование Воздушных Сил ВСУ.





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