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За сутки ВСУ уничтожили десять самолетов РФ (ФОТО)

Украинские военные дают достойный отпор оккупанту

сегодня, 11:16 comments1907
Автор:

Денис
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В течении 10 марта украинские военные смогли уничтожить десять единиц воздушной техники оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook. 

За сутки ВСУ уничтожили десять самолетов РФ (ФОТО)

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сообщается, что по данным зенитных ракетных войск Воздушных Сил, поражены четыре воздушные цели противника – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории РФ.

Кроме того, по информации авиации Воздушных Сил, поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно ими являлись самолеты Су-25.

"Есть хорошая информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика Су-25 оккупантов. Один из них был сбит – "Стингером"", — Командование Воздушных Сил ВСУ. 

За сутки ВСУ уничтожили десять самолетов РФ (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в РФ вне себя от разрешения желать смерти Путину и российским солдатам в Facebook. Meta позволила украинцам гневно высказываться только о россиянах, участвующих в захватнической войне против Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в столице Хорватии с неба упал неизвестный объектВ настоящее время о пострадавших или жертвах не сообщается. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что НАПК поблагодарило министра обороны России: известная причина. В НАПК заявили, что Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=4922562044504541
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