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Над аэропортом Кульбакино в Николаеве развевается флаг Украины (ВИДЕО)

На окраинах Николаева идут бои

4 марта 2022, 18:53
Автор:

Денис
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Сегодня, 4 марта, украинские военные выбили оккупантов из Николаева. Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем официальном Telegram — канале. 

Над аэропортом Кульбакино в Николаеве развевается флаг Украины (ВИДЕО)

Флаг Украины

Сообщается, что в настоящее время бои происходят на окраинах. Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен развевающийся флаг над аэропортом Кульбакино, который удалось отбить у оккупанта. 

"Николаев.17:30 4 марта. Государственный Флаг! Аэропорт Кульбакино был отбит.", — пишет Виталий Ким. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россияне открыли огонь по селу Мархаловка на Киевщине: есть жертвы. В результате авиаудара со стороны российских оккупантов пострадали восемь жилых домов. 

Читайте также о том, что украинцы создали сайт-обращение к белорусам с призывами не идти на войну с Украиной. Белорусов предупреждают не идти на войну в Украину с помощью созданного сайта. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ. Задержание провели сами военные. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что оккупанты нацелились на Николаев: подробности. Город сдавать не будем, — мэр города Александр Сенкевич. 


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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/425
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