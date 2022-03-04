Над аэропортом Кульбакино в Николаеве развевается флаг Украины (ВИДЕО)

Сегодня, 4 марта, украинские военные выбили оккупантов из Николаева. Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем официальном Telegram — канале.

Флаг Украины

Сообщается, что в настоящее время бои происходят на окраинах. Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен развевающийся флаг над аэропортом Кульбакино, который удалось отбить у оккупанта.

"Николаев.17:30 4 марта. Государственный Флаг! Аэропорт Кульбакино был отбит.", — пишет Виталий Ким.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россияне открыли огонь по селу Мархаловка на Киевщине: есть жертвы. В результате авиаудара со стороны российских оккупантов пострадали восемь жилых домов.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ. Задержание провели сами военные.

Также "Комментарии" сообщал о том, что оккупанты нацелились на Николаев: подробности. Город сдавать не будем, — мэр города Александр Сенкевич.

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