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Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ

Задержание провели сами военные

4 марта 2022, 18:04
Автор:

Карина Ожерельева
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Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан военными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу бывшего советника пятого президента Юрия Бирюкова в Facebook.

Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ

Задержан Нестор Шуфрич - фото из открытых источников

Бирюков опубликовал на своей странице фото где Шуфрич сидит в комнате и держит в руках мобильный телефон. Как сообщает Бирюков, депутат Шуфрич был пойман на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины.

Задержание производили сами военные.

"Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фотографировать наши позиции – задача глуповатая и жуткая", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные не согласились на обеспечение "зеленого воридора" в Херсонской области. Власти Украины уже сформировали конвой из 19 грузовиков, которые должны были предоставить людям в Херсонской области гуманитарную помощь. Однако оккупанты отказались от въезда грузовиков. Российские оккупанты сообщили, что будут заниматься гуманитарной помощью самостоятельно.

Также "Комментарии" писали, что Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН . В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ.


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Источник: https://www.facebook.com/yuri.biriukov
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