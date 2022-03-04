Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ

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Карина Ожерельева
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан военными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу бывшего советника пятого президента Юрия Бирюкова в Facebook.
Задержан Нестор Шуфрич - фото из открытых источников
Бирюков опубликовал на своей странице фото где Шуфрич сидит в комнате и держит в руках мобильный телефон. Как сообщает Бирюков, депутат Шуфрич был пойман на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины.
Задержание производили сами военные.
Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные не согласились на обеспечение "зеленого воридора" в Херсонской области. Власти Украины уже сформировали конвой из 19 грузовиков, которые должны были предоставить людям в Херсонской области гуманитарную помощь. Однако оккупанты отказались от въезда грузовиков. Российские оккупанты сообщили, что будут заниматься гуманитарной помощью самостоятельно.
Также "Комментарии" писали, что Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН . В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.
Читайте на портале "Комментарии": в ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ.
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