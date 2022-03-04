Шуфрича задержали на незаконном фотографировании позиций ВСУ

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан военными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу бывшего советника пятого президента Юрия Бирюкова в Facebook.

Задержан Нестор Шуфрич - фото из открытых источников

Бирюков опубликовал на своей странице фото где Шуфрич сидит в комнате и держит в руках мобильный телефон. Как сообщает Бирюков, депутат Шуфрич был пойман на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины.

Задержание производили сами военные.

"Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фотографировать наши позиции – задача глуповатая и жуткая", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские военные не согласились на обеспечение "зеленого воридора" в Херсонской области. Власти Украины уже сформировали конвой из 19 грузовиков, которые должны были предоставить людям в Херсонской области гуманитарную помощь. Однако оккупанты отказались от въезда грузовиков. Российские оккупанты сообщили, что будут заниматься гуманитарной помощью самостоятельно.

Также "Комментарии" писали, что Британия требует провести экстренное заседание Совбеза ООН . В ООН должны рассмотреть ситуацию в Украине из-за угрозы ядерной опасности. Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

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